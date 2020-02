Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 febbraio 2020/ Vergine top, Pesci e Ariete lavoro e amore…

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quelli che sono i segni al top per la giornata di oggi, 21 febbraio 2020. I Gemelli hanno delle giornate baciate da una Luna decisamente favorevole, ma il rialzo viene comunque definito timido perché il lavoro in questo momento succhia via troppe energie. La Vergine è tra i segni più forti di questo momento, anche questo weekend rappresenta una crescita interessante, si deve solo fare attenzione al fatto che la domenica potrebbe portare a un leggero calo. Il Sagittario si butta sempre e comunque in nuove esperienze, cosa che permette di vivere tutto con maggiore carica rispetto al passato. E’ un momento in cui alcuni potrebbero ritrovarsi a vivere tutto con maggiore carica. Per il Capricorno è un weekend di grande crescita così come lo è per i Pesci, per entrambi la giornata di massimo picco risulta essere domenica.

LAVORO – Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox il campo del lavoro nel dettaglio. I Gemelli sono inghiottiti da una situazione che chiede troppo tempo, forse è il caso di gestire tutto con maggiore equilibrio. Staremo a vedere se arriverà presto anche il tempo per rifiatare cosa che servirebbe già ora. Il campo professionale potrebbe portare a un insolito stato di fermo all’Ariete. Il segno in questione soffre soprattutto quando ci sono dei blocchi, forse è il caso di scavare per cercare di trovare le forze per superare questo momento. La Luna opposta rischia di far diventare il Leone più polemico del solito e questo porta al conseguente rischio di litigare anche con persone importanti e con le quali si stanno portando avanti dei progetti. La Vergine se ha una buona base in questo momento si può accontentare.

AMORE – Ora invece grazie all’oroscopo di Paolo Fox diamo uno sguardo al campo dell’amore. L’Ariete vive un momento molto importante, soprattutto perché le cose non vanno dal punto di vista professionale e allora ci si può buttare sui sentimenti. Si finisce però ad apprezzare le persone quando non sono a disposizione ed è per questo che un eventuale allontanamento di una persona può far capire davvero quanto questa sia importante. I Gemelli possono rivalutare una storia che sembrava ormai chiusa da tempo, non è dunque da escludere che ci possano essere dei risvolti insolitamente positivi. Il Sagittario può vivere delle storie interessanti, ma solo chi cerca trova quindi forse è il caso di attivarsi se si sta fermi da un po’ di tempi. I Pesci devono dare spazio in questo momento ai sentimenti e potrebbero vivere delle ottime sensazioni anche in vista del futuro.



