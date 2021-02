Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 febbraio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Parliamo approfonditamente dei segni di Fuoco: che domenica 21 febbraio sarà per i nati Ariete, Leone e Sagittario? Scopriamolo insieme…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo la nostra carrellata di previsioni oroscopo con le parole riservate da Paolo Fox al segno dell’Ariete: dopo un 2020 molto problematico, questo 2021 sembra offrire qualche occasione in più. Questa domenica lascia pregustare una fine di Febbraio ricca di opportunità, preludio di un inizio primavera molto interessante anche sul piano sentimentale. Le stelle di questo periodo invitano a farsi avanti e a mettersi in gioco per non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità.

Capitolo Leone: la giornata di oggi sembra regalare un po’ di forza in più, utile a rivalutare alcune relazioni. Sul piano dei rapporti con gli altri la situazione potrebbe essere difficile da gestire, ma si potrà recuperare un po’ di intimità con il proprio partner.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario. L’oroscopo Paolo Fox al riguardo prevede una domenica 21 febbraio caratterizzata da una Luna opposta che crea un po’ di agitazione dovuta ad ostacoli e ritarpaolo foxdi che sembrano rendere complicata la realizzazione di alcuni progetti. Chi si trova ad essere circondato da persone un po’ nervose potrebbe veder nascere alcuni conflitti spiacevoli: attenzione a non cedere alle provocazioni.

