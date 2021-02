Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 febbraio 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Segni d’Acqua protagonisti delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento con la rubrica “Latte & Stelle” sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Cosa dobbiamo aspettarci secondo l’astrologo da questa domenica 21 febbraio 2021? Continuate a leggere…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo dal Cancro: cosa dice Paolo Fox? Queste giornate invitano ad osservare le situazioni circostanti anche se le possibilità di agire per modificarle sembrano limitate: l’arrivo dell’estate inaugurerà un periodo molto efficace, ricco di soluzioni in più. Delle tensioni in amore potrebbero far nascere il desiderio di superare alcune questioni.

Nati Scorpione? Dopo un inizio Febbraio ricco di ritardi e di complicazioni, queste giornate invitano a prendersi una piccola pausa per cercare di organizzare un fine mese più sereno. L’arrivo di Marzo aiuterà a risolvere alcuni problemi che potrebbero aver costituito un ostacolo, ma bisognerà valutare bene quali cambiamenti meritano di essere portati avanti e a quali compromessi sottostare.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiusura obbligata dello Zodiaco e dell’approfondimento legato ai segni d’Acqua con i Pesci. Per i nati sotto questo segno – a detta di Paolo Fox – questo fine settimana sembra essere carico di agitazione e ricco di dubbi relativi ad un rapporto amoroso che potrebbe aver dato qualche problema. Vi ritrovate nella descrizione dell’astrologo più celebre d’Italia?paolo fox



