Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 febbraio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Anche i segni di Terra sono oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele in questa domenica 21 febbraio. Per scoprire cos’hanno in serbo gli astri per i nati Toro, Vergine e Capricorno non vi resta che continuare a leggere…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dal segno del Toro, con Paolo Fox che si lascia andare ad una previsione inerente le prossime settimane: queste dovrebbero aiutare a riconquistare qualche certezza in più sul piano lavorativo. Dopo un Febbraio ricco di dubbi ora sembra finalmente possibile dedicarsi a qualche nuovo progetto, ma ciò potrebbe richiedere una fatica eccessiva capace di riflettersi negativamente sul piano sentimentale.

E la Vergine? Queste ore sembrano essere segnate dalla preoccupazione riguardante alcune situazioni lavorative e familiari, capaci di far nascere qualche piccola tensione. Le situazioni che nascono in questa fase potrebbero rivelarsi molto interessanti, ma attenzione a non lasciare che le questioni pratiche mettano in secondo piano i sentimenti.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L'oroscopo di Paolo Fox per il segno del Capricorno è quello che chiude l'approfondimento legato ai segni di Terra di oggi: queste giornate, a detta dell'esperto degli astri, invitano a fare le valutazioni necessarie per volgere a proprio favore una situazione, senza lasciarsi trascinare dalle decisioni altrui. In queste ore anche un sentimento potrebbe trovare nuovo vigore.



