Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 febbraio 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus analizzeremo i segni di Aria e le indicazioni date dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto concerne la giornata di oggi, lunedì 21 febbraio 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: questo è un periodo che può darvi molto, ma bisogna evitare atteggiamenti un po’ troppo altalenanti. L’Acquario da qualche tempo si entusiasma per tutto e si stanca o si innervosisce per tutto. Saturno dovrebbe dare una mano a tutti gli Acquario, visto che transita nel segno, nel prendere decisioni anche drastiche e nel dare inizio a nuova collaborazione. Cielo che porta colpi di fulmine: a marzo potresti improvvisamente scoprire che una persona ti piace tantissimo, che vuoi starci insieme. I grandi amori per i nati Acquario sono mentali: c’è sempre l’aspetto fisico e sensuale, ma poi fuori dal gioco dell’amore bisogna avere anche una mente fertile. Chissà che tu non abbia anche voglia di fare qualcosa di bello che riguarda il futuro? C’è un grande desiderio di esplorare mondi e situazioni nuove.

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. In questo periodo è possibile anche trovare una cura per vecchi problemi che potrebbero essere d’amore, che potrebbero essere anche di lavoro. Siete rimasti molto male per un cambiamento che non vi sareste mai aspettati, soprattutto coloro che lavoravano part-time o con un contratto da rinnovare, però è importante trovare anche nuove fonti di guadagno, nuovi spazi, così da assecondare questa voglia di novità che da una parte può essere legata al destino, ma dall’altra a un’ambizione personale. Fidati del tuo intuito, anche oggi che la Luna è con te.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Queste fiammate di intensa passionalità a marzo possono appagare la tua vanità e potrebbero essere in grado di provocare un incendio in cui ami in qualche modo tuffarti. Le emozioni potrebbero non mancare: cerca di fare ogni cosa con razionalità, perché marzo sarà un mese di spinta in amore. A volte vi lasciate prendere da emozioni improvvise, senza ragionare bene sulle persone che incontrate. Molto importante, in questo momento, sviluppare un amore se già c’è.



