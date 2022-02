Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 febbraio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox riservate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo focus daremo spazio ai segni di Fuoco, per effetto delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di conoscere che cosa proporrà la giornata odierna, lunedì 21 febbraio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Questo Saturno in opposizione non è di blocco. Il Leone, quando vede una sfida, non vede l’ora di saltare l’ostacolo, però evidenzia la necessità di mettere ordine nella vita professionale, soprattutto se toglie tempo all’amore. Sei in una buona condizione per dare una svolta definitiva anche a una storia che non ti interessa, ma attenzione se ci sono due relazioni in ballo e se ci sono delle situazioni poco chiare”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: molto interessante questo Cielo, l’importante è insistere! Saturno è bello, Mercurio è favorevole. Raccogli le idee: Mercurio rappresenta proprio le energie mentali, perché perché devi partire all’attacco nella professione e persino in amore. È un periodo che inaugura un momento forte in casa e potrebbe anche annunciare nuovi amori importanti o un ritorno di fiamma, anche se di solito il Sagittario non ama le minestre riscaldate. Certo è che in questo periodo ti rendi conto che bisogna fare qualcosa di importante entro maggio, che sarà il mese delle grandi notizie, soprattutto per chi si mette in gioco da adesso.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Svolta vicina, possiamo iniziare a parlare di qualcosa di importante. Tutto quello che è nato in modo precario, nel corso degli ultimi mesi, può avere una piccola o grande svolta. Come al solito dipende anche dalla volontà, siete padroni delle vostre emozioni e soprattutto non avete bisogno di alcuno stimolo. Quando vi sentite di fare le cose, le fate. È un cielo da vincitori, anche per i creativi e i liberi professionisti. È strano dirlo adesso, perché è un periodo ancora difficile a livello sociale, però, sfruttandolo al meglio, questo è un periodo che porta lontano.



