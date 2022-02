Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 febbraio 2022/ Previsioni: Pesci, Scorpione e Cancro

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del destino di ognuno di noi. In questo approfondimento ci dedicheremo solamente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 21 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Non è davvero questo il momento di stare a guardare, perché abbiamo ancora una Venere importante, però attenzione ai passi falsi. Se, per esempio, torna un amore dal passato o sei coinvolto in una storia che si sa fin dall’inizio non essere giusta, è come se si ti ritrovassi a lottare per mantenere i tuoi diritti ed evitare dei contrasti. Il fatto che la Luna tocchi il tuo segno zodiacale oggi regala delle buone intuizioni”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: in questi giorni un po’ di pazienza torna. Tra l’altro proprio in queste 48 ore potreste avere una piccola novità. Il lavoro dipendente ha riservato poche soddisfazioni e addirittura, per chi lavora a livello autonomo, ci sono stati dei tagli notevoli, ma questo Giove e questo Sole sono già tornati favorevoli: ecco perché è successo qualcosa di strano nella tua vita, che forse ha cambiato certi equilibri. Nel tempo, avrete la certezza che è stato meglio così.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Non dovete arrendervi proprio adesso. Tra l’altro abbiamo una situazione astrologica che inizia a funzionare e, anzi, io invito tutti quelli che sono rimasti indietro, che magari hanno sempre questi pensieri retroattivi che portano un rallentamento generale delle intuizioni e dell’ottimismo, a scaricare i fastidi. Piccoli scandali, fugaci promesse, il destino forse a volte è stato avaro, ma chi è in cerca di amore avrà due mesi importanti e anche queste giornate iniziano a funzionare”.

