Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 febbraio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni…

Il terzo lunedì del mese di febbraio non può prendere il via senza prima scoprire le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, destinate a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occuperemo in particolare dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Più dettagliatamente, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, lunedì 21 febbraio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: piccoli imperdonabili errori. Proprio tu puoi commettere degli errori, se parli troppo. Tanti Vergine adesso saranno arrabbiati perché, essendo amanti della privacy, ricordando a tutti che bisogna in qualche modo farsi sempre i fatti propri, avranno la netta sensazione di avere detto qualcosa di più. Se c’è una situazione in cui ti ritrovi a giustificare l’ingiustificabile, o qualcuno ti mette in mezzo perché si aspettava da te delle risposte che non hai dato, bisogna fare buon viso a cattivo gioco. Frasi che hai detto, cose che hai scritto, potrebbero esserti rinfacciate: questo può danneggiarti? Assolutamente no! Tante volte ci ritroviamo in un periodo a due corsie: qualche blocco da una parte, ma dall’altra il successo non mancherà. Quindi piccoli intoppi superabili.

Spazio ora al Capricorno nell’oroscopo Paolo Fox: non tutti gli interessi sono andati a buon fine, non tutte le situazioni di lavoro sono chiare. Addirittura ci saranno dei Capricorno che dovranno chiudere con un socio, vorranno mandare a quel paese qualcuno, dovranno consigliarsi con un notaio o con un avvocato per completare certe questioni. Cielo in pieno fermento, ma con qualche obiezione o dubbio da parte tua, che potrebbe essere anche legato al fatto che non sai bene se continuare o no un certo progetto oppure vuoi farti dare di più. Conta molto l’aspetto economico, perché alcune scelte saranno inevitabili, proprio perché bisogna compensare delle spese. L’amore è sempre molto aiutato da Venere e chi non ha un sentimento deve chiedersi come mai, con Venere così attiva da tanti mesi: non è che state un po’ troppo soli? Non è che vi siete un po’ chiusi in voi stessi? Tante persone, anziché affrontare la vita attraverso delle conoscenze e degli incontri, magari la filtrano in una realtà virtuale che non esiste, stando al computer, o immaginando storie che non ci sono. Il Capricorno è molto coraggioso di solito, però quando vede che fuori non c’è un riferimento o un interesse, si chiude un po’ troppo in se stesso. Per le coppie che si vogliono bene, ragionare sui soldi e le questioni di casa sarà molto importante.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Il presente ti può anche affascinare, perché è relativamente facile da seguire, forse il passato è meno comprensibile, ma quello che può un po’ sgomentare è il futuro. Questo imminente mese di marzo potrebbe mettere in discussione qualcosa, un’associazione, una società, ma a volte anche l’amore, soprattutto se tu pensi di non essere sulla stessa lunghezza d’onda del partner. Tensioni e avvenimenti in casa, qualche rapporto in crisi: tutto va vissuto cercando la serenità. Poi c’è anche chi è stato lontano, per questioni di lavoro o per un viaggio, e dovrà riavvicinarsi.



