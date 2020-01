Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 gennaio 2020/ Scorpione, Pesci, Capricorno, Bilancia e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo ora ad analizzare da vicino Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: da domani qualche dissonanze portano il cattivo umore. Si deve dunque sfruttare la giornata di oggi. Si sfruttano i problemi con diplomazia. Nonostante si abbiano 50 o 60 anni quando si è giovani si torna a casa e ci si arrabbia di non essere stati duri. Ci si rimprovera di non essere stati pesanti. Non è nello stile esserlo. E’ bene lasciarlo fare. Scorpione: martedì sotto pressione. Chi si è sentito messo in gioco negativamente è più nervoso. In amore non c’è stato un blocco, ma in questo momento si pongono dei paletti. Una chiusura non è mai per sempre. Sagittario: l’amore lascia a desiderare con Venere dissonante. Si stanno vivendo delle tensioni. Si pensa in un modo e il partner in un altro. Il che si può superare se ci sono divergenze da tempo. Ci sarà fatica invece se si ha a che fare con Pesci e Gemelli o con chi è troppo lontano.

Paolo Fox: cosa ci svela l’oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci?

Si conclude qui lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: si deve spiegare agli altri come fare le cose, ma poi si rimane protetti pronti a dirigere gli altri. Le idee sono buone, c’è bisogno di un aiuto. Si deve aspirare al meglio. Saturno e Giove nel segno parlano di un progetto da portare avanti. Quando l’oroscopo è buono non si può pretendere la Luna. Acquario: settimana tranquilla. Non si tratta di un periodo esageratamente positivo. Riorganizzare la vita è importante. Ci sono state delle spese spesso fatte per distrazione, si perdono le cose e si devono ritrovare. E’ ora di cambiare vita. Pesci: Questa ondata di forza dovrebbe permettere di recuperare energia fisica. Ultimamente c’è stato stress. Dal punto di vista dell’organismo e dell’amore c’è un grande cielo.

