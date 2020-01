Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 gennaio 2020/ Toro, Cancro, Leone, Vergine, Ariete e…

Oroscopo 19 gennaio, previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci tiene compagnia anche per la giornata di oggi, martedì 21 gennaio 2020. Il noto astrologo torna a parlare ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Partiamo con lo studio di Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: in questa giornata c’è grande forza e una Luna favorevole e anche grande stanchezza che insieme agiscono sul segno. Da una parte si è volonterosi di fare cose, dall’altra ci sono piccoli ostacoli. Per fortuna tra qualche settimana si cambia registro a favore. Ora c’è caos perché si sono avviate delle soluzioni in corso d’opera. Superare perplessità anche in amore. Toro: stelle decisive per quanto riguarda l’amore. Questa è una giornata ancora un po’ confusa che porta i nervi a fior di pelle. Le idee non sono messe in dubbio tanto quelle di chi è intorno. Gemelli: si deve dire la propria opinione ed è giusto. Ora si può fare senza Giove opposto che nel 2019 ha silenziato anche gli animi più polemici. Bisogna capire se c’è qualcosa da discutere. Sono giornate frenetiche. In amore qualsiasi distanza sarà accorciata.

Oroscopo: Cancro, Leone e Vergine quale sarà il segno più fortunato?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele e ora soffermiamoci su Cancro, Leone e Vergine. Cancro: Venere favorevole e quindi questa settimana si è in grande recupero anche dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro si stenta e ci sono discussioni con Giove e Saturno in opposizione. Non ci si deve pensare godendosi Venere che porta una persona nel cuore e può funzionare in maniera diversa di persona in persona. Leone: continuo rincorrere occasioni che ogni tanto sono toccate con mano altre volte no. Tra il segno e la riuscita c’è una situazione finanziaria in difficoltà. Chi lavora da dipendente in questi giorni dovrà cambiare aria. Si deve rimanere sereni. Momento particolare per i rapporti. Vergine: c’è grande movimento intorno, niente chiusura di certe questioni. Tra aprile e maggio grandi novità. Ci sono state tante polemiche, ma si sta uscendo da queste. Febbraio permette di vincere. Ci sono invidiosi.

