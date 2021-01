Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 gennaio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questa giovedì 21 gennaio 2021. Mirino puntato sui segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario: cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo spediti con il primo segno d’Aria, i Gemelli. Nonostante questo anno sembri essere molto promettente, potrebbe essere necessario affrontare ancora qualche piccola difficoltà prima di riuscire ad ottenere i meritati successi. Questa giornata secondo l’oroscopo Paolo Fox potrebbe riportare a galla alcune questioni amorose rimaste sopite, creando tensione all’interno della coppia. Sarebbe bene prestare attenzione anche alla sfera economica.

È poi la volta della Bilancia. Le grandi trasformazioni in atto sembrano poter finalmente trovare espressione all’interno di questa giornata, fosse anche soltanto sul piano verbale: queste ore invitano ad esprimere chiaramente le proprie posizioni, ma attenzione a non urtare la sensibilità altrui.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Si giunge infine all’Acquario, ultimo dei tre segni d’Aria dell’oroscopo Paolo Fox. Per voi nativi del segno gli imprevisti che potrebbero presentarsi durante questa giornata potrebbero suscitare un po’ di nervosismo, portando qualche conflitto all’interno di alcuni rapporti. Sul piano lavorativo presto potrebbero presentarsi alcune occasioni allettanti.

