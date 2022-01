Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox del 21 gennaio 2022

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 21 gennaio 2022.

L’Ariete ha ancora piccole difficoltà a farsi capire, non molli facilmente quando devi rapportarti agli altri, perché i nati ariete sono abbastanza forti nei loro propositi. Tra genitori e figli soddisfazioni, può arrivare qualcosa di bello da qualche parente che sta organizzando qualcosa d’importante.



Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Per il Toro: l’Oroscopo Paolo Fox ricorda che questo segno ha una grande voglia di recuperare il tempo perduto. La stanchezza si fa sentire, questo è un segno conservatore, o per questioni personali o di lavoro, come se adesso dovresti affrontare delle trasformazioni volute dal destino o direttamente da te. Sabato giornata positiva per l’amore.



Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: Una Luna dissonante può portare un attimo di pausa, anche se per i gemelli non c’è mai, perché questo è il segno del lavoro costante, delle idee che si susseguono. In amore troppe idee portano troppi sviluppi di mente, a volte voi vi fate dei film per delle storie che sono importanti ma non così soddisfacenti. Attenzione soprattutto se conoscete una persona da poco. Chi ha discusso deve fare pace, forse hai la sensazione che alcune persone non sono state leali con te.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA