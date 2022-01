Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 21 gennaio 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: questo weekend apre in grande stile. Ci vuole una persona che ti dia spazio, in particolare hai come miglior confidente te stesso, ma da soli non si può stare, quindi devi mettere in gioco le tue capacità. Nulla può bloccare i buoni propositi che spingono verso nuove realtà.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: senti che è arrivato il momento di fare una scelta importante. Alcuni hanno scelto, alcuni sono in balia degli eventi e altri ancora vogliono fare le cose senza sbagliare e qui sono guai. Se hai in mente una cosa che vuoi fare la rimandi e non dormi la notte. Ci vuole coraggio, ma credi in te stesso. Per chi inizia un nuovo lavoro ci sono novità importanti.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox per la vigilia Natale

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: soddisfazione può arrivare anche in crescita dal week end, se c’è un incontro che vuoi fare, domenica sarà una giornata in più. Non sottovalutare l’amore, anche se nel passato è stato messo in un angolo, devi essere più padrone delle tue energie. Un pizzico di egoismo in più non guasta.

