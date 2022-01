Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 21 gennaio 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come devi puntare all’amore. Sbaglia chi pensa che i vergine siano persone fredde e insensibili, ma in realtà sono molto timide e amano la privacy. Sono romantiche e passionali quando non c’è nessuno attorno. E’ difficile che tu metta in piazza le tue storie; hai bisogno certamente di una persona che si confidi con te e viceversa, quindi se c’è una cara amica è probabile che tu riveli le intenzioni del tuo cuore, però spesso cerchi di risolvere le cose da solo. In amore è possibile spiccare il volo con la persona giusta.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: Venere crea qualche dubbio al segno del cancro e questa cosa va avanti da diverso tempo. Il sole da qualche ore non è più opposto, certo non risolve i problemi della vita, però il fatto di iniziare a guardare il futuro in una maniera più tranquilla e il fatto che si gestisce in modo più equilibrato è importante. Forse non è cambiato niente a livello pratico, ma stai cambiando tu interiormente.

Il Leone: tu vuoi sempre primeggiare e questa è la forza del segno, a volte ti proponi di vincere gare e tutto questo comporta spesso successo, ma anche tanta fatica. Nelle ultime settimane sei nervoso e stanco, ma anche provato. Una crescita nei rapporti sentimentali è possibile.

