Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 21 gennaio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox non ci sono problemi irrisolvibili, ma fastidi da parte di qualcuno che ti osteggia. E’ capitato di vedere comportamenti strani da persone sulla quale contavi e questo senso di giustizia che coinvolge la tua vita potrebbe essere rimasto offeso. E’ importante che tu adesso pensi alle gratifiche che porta un anno e soprattutto dopo il sei marzo porterò qualcosa di più.

Per lo Scorpione: avete tanta voglia di amare e qui ci sono alcuni libertini, specialmente nella prima parte della vita e che poi mettono la testa a posto e quelli che vogliono provare un sentimento parallelo, il valore di una trasgressione. Attenzione alle storie che vi portano fuori da un binario già percorso nel passato, non sviare l’attenzione da una persona importante e se non c’è va trovata. Questa venere è fertile e questo cielo è intrigante e regala soddisfazioni pratiche e in queste giornate la venere è interessante e entro la fine del mese qualche risposta in più arriverà.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo Paolo Fox: nonostante questa Luna che non è positiva, hai una verve eccezionale, potrebbe darti fastidio il fatto di non avere riferimenti, anche di divertimento. Attenzione a non scatenarti troppo, poiché a volte ti lanci a capofitto nelle situazioni, senza considerare il pericolo che potrebbe esserci dietro qualcosa. Devi fare qualcosa di diverso dal solito.

