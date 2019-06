Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 21 giugno 2019: Leone, Vergine, Gemelli, Cancro, Toro

Oroscopo oggi venerdì 21 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna prepotentemente protagonista su LatteMiele per la giornata di oggi 21 giugno 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni di LatteMiele durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno dopo segno. Il Sagittario sta vivendo un periodo di crescita. Chi ha un rapporto di coppia forte sta sicuramente mettendo alla prova quanto vive per cercare uno slancio che può essere improvviso e repentino. Anche l’Acquario sta cambiando e sta per vivere una crescita non da poco, una trasformazione che può regalare giovamenti. Il Leone è decisamente agitato e ora deve trovare una soluzione, cosa che non è facile. La Vergine è confusa per quanto riguarda l’amore, presto potrebbe arrivare una soluzione ma con la persona che si ha vicino si deve remare nello stesso verso. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per l‘oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario in questo periodo può vivere meglio, se il rapporto di coppia è forte sarà messo alla prova ma si potrà superare tutto con grande slancio. Ora è tempo di prendere contatto con la natura, quelli che vivono troppo chiusi in un ambiente è perché non hanno legami con l’esterno. Il Capricorno può unirsi bene con l’Acquario per destino si innamora spesso di Scorpione e Pesci ma questi relazioni sono sempre conflittuali. In questo periodo si è più intelligenti del solito e più acuti del solito. Ci sono bellissime idee e convinzioni che matureranno entro la fine dell’anno. L’Acquario ha una grande trasformazione in vista, proprio perché ci si ambienta in situazioni nuove non è escluso che si stia guardando oltre. Chi è stato troppo chiuso in una condizione amorosa e personale ora dà spazio a nuove conferme. La situazione è in divenire con qualche incertezza in più. I Pesci dovrebbero vivere questo fine settimana solo per i sentimenti che ora si devono recuperare. Chi lavora nel fine settimana ora farà qualcosa in più. Questo è un momento buono per chi cerca di recuperare dopo un periodo con una brutta crisi.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina sottolineando cosa accadrà a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione nell’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone questo venerdì potrebbe vivere una grande agitazione interiore, vero che questo è un periodo che permette al Leone di vincere ma bisogna fare le scelte giuste. Altrimenti in un periodo buono avete la capacità e l’energia per fare tanto ma poi non si ottiene molto. La Vergine ha un po’ di maretta in amore, la si pensa in un modo ma voi in un altro. A volte la distanza è un modo per capire cosa c’è che non va. Se poi ci sono due storie in ballo attenti a non fare confusione. In qualche modo questo è un periodo che stacca dal passato, prendiamola in positivo. La Bilancia è molto insoddisfatta nell’ambito del lavoro ed è molto più contenta di rilassarsi e pensare all’amore piuttosto che mettersi lì a cavillare su tutto ciò che non va. Ci sono intoppi, insicurezze, scontri con i capi o i direttori, con tutte le persone che non capiscono. Lo Scorpione avrà bisogno di prudenza nei rapporti familiari e in quelli genitori figli. Va ricordato però che sabato e domenica saranno giornate importanti. Che cosa fa Urano in opposizione? Cambia tutto, anche l’attività e il lavoro. I cambiamenti riguardano anche il luogo dove lavorare.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Soffermiamoci ora per l’oroscopo di Paolo Fox sui segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete in amore non deve fare confusione, è poi probabile che in questi giorni ci sia qualcuno è in dubbio tra passato e futuro. Ci sono insoddisfazioni che si riversano nel rapporto e la realtà è che ora si sta attraversando una fase di rinnovamento nel lavoro, che è interessante ma non rassicurante. Il Toro che non ottiene nulla è quello che ha paura di mettersi in gioco, si è il segno che vuole sempre vivere al sicuro. Si vive una situazione eccezionale, ci si trova sempre ad essere quelli che tirano avanti. Comunque, rimettersi in gioco è complicato, poi le persone che si conoscono non riservano sorprese. Questo da una parte limita ma dall’altra rassicura. I Gemelli vedono le relazioni sociali premiate, c’è bisogno di parlare e anche di confrontarsi. Si è il segno della comunicazione, per quanto riguarda l’amore sta riprendendo a funzionare la comunicazione. Il luogo in cui la comunicazione non c’è ed è più difficile trovare un riferimento è l’ambito lavorativo. Al disagio che si è avuto agli inizi dell’anno ora si accompagna anche la stanchezza. Il Cancro vorrebbe essere un po’ più amato, non è difficile amare una persona Cancro perché si è molto dolci e persuasivi. Si è particolari, non si direbbe mai che dietro quell’aria così dolce si nasconde un piccolo imperatore che vuole governare il mondo.



