Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 giugno 2021/ Amore e lavoro per Gemelli, Bilancia e Acquario

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox tornano oggi, lunedì 21 giugno 2021, per risvegliare gli appassionati di astrologia, in particolare coloro che sono nati sotto i segni di Aria. Dunque, c’è grande curiosità riguardo le indicazioni fornite dal celebre astrologo tramite Radio Latte e Miele. Se siete impazienti di scoprire le previsioni degli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, non vi resta dunque che proseguire e valutare che giornata sarà.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Bilancia: le previsioni del giorno

Apriamo le danze per i segni d’Aria con i Gemelli. Mercurio e Saturno favorevoli. Questo anno è di grande rilevanza, perché permette di fare passi in avanti, ma ci sono dei piccoli rallentamenti che riguardano i contratti. Quindi se hai una grande idea, faticherai un po’ di più a farlo capire a persone che devono seguirti in questo tuo percorso. Un percorso di studi può anche cambiare anche dal punto di vista amoroso, stelle tranquille, quindi le maggiori emozioni arriveranno a luglio.

Andiamo avanti senza sosta con la Bilancia. È molto esigente, soprattutto in amore. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questo non è un periodo di crisi, visto che la situazione più pesante c’è stata tra la fine dell’anno scorso e i primi mesi di quest’anno, ma è probabile che torni qualche disputa. Quindi, nelle famiglie in cui c’è crisi attenzione e nelle storie in cui c’è stato un disagio doppia prudenza. Dal punto di vista sentimentale, luglio sarà un mese più chiaro.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Con l’Acquario completiamo l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. La rivoluzione che avevo annunciato ad inizio anno è dietro l’angolo. Questa volta non servirà neanche agire per ottenere qualcosa, perché sarà il destino a cambiare tutto. Quanti si troveranno in un altro luogo, in un altro ruolo e con un’altra mansione? Sarà il destino a portare delle novità, quindi dovrete cambiare la vostra vita. Saturno nel segno guida bene e chiede anche un po’ di attenzione in amore. In vista anche del mese di luglio, vive amori tormentati, ma questo capita quando si desiderano anche legami un po’ trasgressivi e fuori dal normale.

