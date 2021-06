Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci cosa prevedono le stelle

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni tornano oggi, lunedì 21 giugno 2021, non solo per fare compagnia a tutti gli appassionati do astrologia, ma per scoprire le sue previsioni, di fatto il destino giornaliero di ciascuno dei nati sotto i segni di Scorpione, Cancro e Pesci. Ci occuperemo quindi in questo approfondimenti dei segni d’Acqua, grazie alle indicazioni fornite dall’astrologo in occasione dell’appuntamento quotidiano su Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Scorpione?

Entriamo subito nel vivo dell’oroscopo Paolo Fox con il Cancro. Oggi comincia il transito di Sole nel segno, inizia una stagione importante per il tuo cuore e così pure la voglia di amare. Questo è un momento di forza perché Venere e Giove favorevoli possono portare entro la metà del prossimo mese delle soddisfazioni. Con Venere attiva anche i sentimenti sono importanti: chi non ha una storia può trovarla, chi ce l’ha avrà conferme.

Invece ora passiamo alle previsioni per lo Scorpione. Puoi innamorarti, puoi lasciarti trascinare da un sentimento. Se stai con la stessa persona, ora ci sono più progetti da portare avanti. Se ti sei separato, si può scendere ad un patto o ad un compromesso. Se hai vissuto una storia difficile, in questo momento avresti voglia di un amore part time. Questo segno dopo una situazione difficile o un tradimento pensa di poter gestire un rapporto part time, ma poi scopre che non è così, perché ha un’indole passionale. All’inizio puoi vivere un rapporto superficiale, ma quando il legame diventa impetuoso e impegnativo cominci a desiderare garanzie. Quindi, impegnati anche tu ma cerca di vivere tutto con la giusta soddisfazione.

Pesci, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo l’oroscopo Paolo Fox sui segni d’Acqua con i Pesci. Può aver detto addio ad una situazione esistenziale, lavorativa e amorosa. C’è anche chi ha versato qualche lacrimuccia tra maggio e giugno, ma non devi scoraggiarti, perché Giove è solo all’inizio di un percorso che sarà certamente più attivo nel 2022, ma che fin da ora regalerà un piccolo incoraggiamento utile a rinnovare la propria vita. Stimoli giusti, soluzioni anche per l’amore, bisogna dimenticare un tradimento, potresti essere stato tradito nel profondo. Molti pensano di non essere profeti in patria, di non essere apprezzati da quelle persone che stanno attorno e dovrebbero dimostrare maggiore solidarietà e protezione. Ma sei bravo a superare le crisi, perché vai a fondo dei problemi e poi riparti più forte di prima. Non avere dubbi sul futuro.



