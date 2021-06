Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 giugno 2021/ Che giornata sarà Ariete, Leone e Sagittario

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox tornano anche oggi, lunedì 21 giugno 2021, per dirci come si aprirà la settimana per i nati sotto i segni di Fuoco. Dunque, cosa devono aspettarsi Leone, Sagittario e Ariete? Il noto e amato astrologo ha fornito le sue indicazioni nel consueto appuntamento ai microfoni di Radio Latte e Miele. Se allora siete curiosi di scoprire cosa dicono le stelle, dovete indugiare oltre…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci cosa prevedono le stelle

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone?

Cominciamo subito con le previsioni che riguardano i nati Ariete: una nuova settimana parte con la Luna favorevole, quindi tra lunedì e giovedì ci sono occasioni da sfruttare, grazie alla benevolenza delle stelle. Il fine settimana non è stato facile, quindi c’è qualcuno che deve recuperare che ha avuto qualche acciacco. Il cielo è importante per contatti e accordi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 giugno 2021/ Amore e lavoro per Gemelli, Bilancia e Acquario

Ora invece è il momento di quelle per il Leone. In questo momento si sente pronto a nuove azioni. Secondo l’oroscopo Paolo Fox è come se un progetto di vita fosse finito di recente. Nuovi incarichi importanti che tu accetti con grande fervore, come spesso fai, ma non con estrema soddisfazione. Saturno in opposizione. Forse hai già raggiunto il vertice nel lavoro e stai cercando di fare altre cose. Certo che qualche problema di carattere legale, burocratico o economico c’è da risolvere. Per quanto riguarda l’amore, stelle diventano sempre più incandescenti in vista di luglio.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo il viaggio dell’oroscopo Paolo Fox che riguarda i segni di Fuoco con il Sagittario: ha bisogno di credere nell’amore, che potrebbe essere dietro l’angolo, tenendo conto delle stelle di luglio. Giugno in primis ti rimette in pista, ti dà una maggiore energia, ma impegnati nei prossimi quattro giorni perché la Luna nel tuo segno da domani pomeriggio regala anche la possibilità di vivere qualcosa di nuovo. Piccole difficoltà con Vergine e Gemelli, segni che nella tua vita spesso portano sereno ma pure qualche temporale.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 giugno 2021/ Previsioni Toro, Capricorno e Vergine...

© RIPRODUZIONE RISERVATA