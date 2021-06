Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 giugno 2021/ Previsioni Toro, Capricorno e Vergine…

Si apre una nuova settimana che ci accompagna verso la fine del mese di giugno, ma non può cominciare senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. In questa sede ci occuperemo dei segni di Terra, quindi vi riporteremo le previsioni che ha fornito l’astrologo nel consueto e quotidiano appuntamento a Radio Latte e Miele. Dunque, che giornata sarà per i nati Toro, Capricorno e Vergine per quanto riguarda quella di oggi, lunedì 21 giugno 2021?

Oroscopo Paolo Fox, Toro e Capricorno: che giornata sarà?

Non indugiamo oltre, ma entriamo subito nel vivo delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox partendo da quelle per il Toro. Luna opposta e Saturno dissonante, non è un periodo difficile, ma è probabile che se stai tentando di riavvicinare e di recuperare un rapporto, quindi serve tempo. Nell’ambito del lavoro, alcuni programmi e progetti non sono andati come avresti voluto. Questo 2021 per ora è un anno da osservare, non da cavalcare. Si deciderà l’esito di un legame nel mese di luglio.

Ora passiamo al Capricorno. Sole e Venere in opposizione. Per motivi personale o fisici o perché c’è stata una discussione, i rapporti con gli altri sono un po’ sotto pressione. Se alcuni legami non funzionano più è bene parlarne, chiedere chiarimenti. C’è un atteggiamento intollerante, quindi anche nel weekend le coppie già ossidate dal tempo hanno alzato la voce. Progetti di lavoro un po’ a rallentatore, ma Giove è in aspetto buono. La tua bussola interiore in questo periodo chiede di seguire un percorso netto ed è molto probabile che tu possa allontanare persone che non sono sincere con te, quindi qualche disputa è in corso.

Vergine, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox che riguarda i segni di Terra si chiude con le previsioni per la Vergine. Fino a domani mattina ha un cielo interessante, ma velato da qualche dubbio. Mercurio e Giove sono conflittuali. Un accordo non è chiaro? Manca una firma o qualcuno che avvalli una tua idea? O sei tu a non essere convinto di quello che stai facendo? Ci sono dei piccoli ritardi che bisogna cercare di compensare. Non fare passi falsi in amore.



