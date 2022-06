Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il martedì

Le previsioni per la giornata di martedì 21 giugno 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete: L’Ariete è sempre privilegiato in questo momento, anche con la Luna nel segno da oggi. Cosa significa avere queste stelle così forti? Per esempio, il fatto di prendere tutto con tanto entusiasmo. L’Oroscopo Paolo Fox rivela che il segno dell’Ariete nasce piuttosto “agitato”, sappiamo che è un segno zodiacale che le cose non te le manda a dire e soprattutto non sta mai fermo. Immaginiamolo adesso con questa carica che arriva da Luna, Marte e Giove nel segno: è davvero irrefrenabile. Quindi se ultimamente qualcuno ti dice che sei ingestibile, forse non ha tutti i torti. Tuttavia, credo che tu sia contento di prendere di petto certe situazioni che ti erano sfuggite nel passato e i più volenterosi, quelli che amano mettersi in gioco, penso che avranno un discreto successo. Giornata impegnativa.

Cosa attende Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Devi difendere le tue proprietà, è una cosa che accade da tempo. Per il Toro “proprietà” è anche la relazione sentimentale, è normale quindi che negli ultimi tempi tu abbia lottato per mantenere un rapporto sano oppure, semplicemente, hai cercato di mettere in chiaro alcune cose. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox se ci sono delle situazioni di lavoro o in ambito economico da stabilire, meglio parlare subito. In amore, le cose non cambiano, a meno che non ci sia una persona che ultimamente ti ha dato qualche problema, anche non volendo, perché magari è stata male o ha avuto dei problemi personali. Un po’ di cautela con i soldi.

Gemelli: Niente male questo cielo! Anche la Luna adesso è favorevole, Giove e Marte sono dalla tua e avrai modo di recuperare energie. Finalmente si inizia a vedere i futuro in maniera più rosea, Questo è un cielo molto importante per l’amore, perché poi, dal 23, anche Venere sarà nel tuo segno zodiacale. Se vuoi approfittare di queste stelle per parlare di sentimenti e per metterti in gioco, ora è possibile.

