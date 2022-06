Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 giugno 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: cosa accadrà?

Arrivati a martedì 21 giugno 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il martedì del Capricorno

Capricorno: Giornate un po’ faticose e forse anche cariche di tensione. Sappiamo che c’è chi deve ripartire da zero, chi, in questi giorni, deve rivelare alcune verità nascoste: attenzione ai nemici occulti! Forse anche nell’ambito del lavoro ci sono delle situazioni che non vanno. Mi raccomando un po’ di prudenza, prima di parlare e di esporti, soprattutto oggi. Forse una revisione di alcune tue situazioni di lavoro pesa e credo che si noterà questa agitazione nella seconda parte della giornata. In amore, ci vogliono maggiori garanzie.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Acquario e Pesci

Acquario: L’Acquario vive una condizione particolare, perché sappiamo che di recente si è molto impegnato. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox ancora un transito importante di Giove in sestile, rappresenta proprio la volontà di cambiare: c’è un destino netto verso trasformazioni importanti. L’Acquario sente il desiderio di cambiare ma, obiettivamente, non sa dove andare o comunque non vorrebbe ripetere gli stessi progetti degli ultimi mesi, vorrebbe sentirsi più libero e magari anche più amato e considerato nell’ambito del lavoro.

Pesci: In questo momento i Pesci hanno bisogno di fare chiarezza in amore, soprattutto dal 23. Questo è un cielo che può portare anche a discutere, specialmente se ci sono ex che non si sono rassegnati o se ci sono delle questioni di soldi da metter in chiaro. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il Sole, da questa sera, aiuta coloro che vogliono recuperare una certa credibilità, nell’ambito del lavoro. Tra esitazioni e conferme, si va avanti verso un periodo migliore. Tra l’altro, dal 28 al 30, questa fine del mese porterà una bella soddisfazione: non fermarti proprio adesso.

