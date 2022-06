Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 giugno 2022/ Cosa attende Cancro, Leone e Vergine

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 21 giugno 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: Dimentichiamo questo mese di giugno che sta volgendo al termine. Probabilmente, già dalla fine del mese scorso, c’è stato qualche problema, di accettazione o di lavoro, che potresti aver generato anche tu. Stando all’Oroscopo Paolo Fox se per esempio certe cose non ti vanno più bene, potresti voler andartene o magari c’è stato un problema fisico e, di fronte a certe tensioni personali o al fatto di non star bene, inevitabilmente un taglio va dato. Sei pronto alla polemica e pronto, anche nei sentimenti, a ribadire quello che desideri, ma in questo momento, soprattutto oggi, consiglio un po’ di attenzione. Stai facendo delle cose che non vuoi fare o stai avendo atteggiamenti che non vorresti avere: c’è una sorta di forzatura in questo cielo.

Cosa attende Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Settimana interessante per il Leone, ma va detto che è in piena polemica con delle persone che stanno cercando di obbligarlo a fare delle cose che non vuole fare. Attenzione nelle dispute legali oppure se vuoi ribadire un tuo impegno, ma c’è qualcuno che è contro di te. Lottare per il Leone non è cosa nuova, perché sappiamo che questo segno zodiacale è un combattente: con Giove e Marte favorevoli, puoi avere ragione, quindi se intendi farti avanti, muoviti! Giornata molto interessante per le relazioni d’amore e anche per confermare un sentimento.

Vergine: Molti si staranno chiedendo se vale la pena di continuare un certo progetto o collaborazione. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox tutte le cose che nate fra la fine di maggio e giugno sono in revisione, perché potrebbero non soddisfare. Se sei da solo a portare avanti un progetto, oltre a chiederti chi te l’ha fatto fare, potresti anche arrabbiarti contro chi non ti dà quell’aiuto di cui avresti bisogno. Come stare Meglio? Cercare innanzitutto di portare avanti le cose senza affannarsi troppo e poi ricordare anche che devono esserci, nella nostra vita, delle giornate in cui non si fa nulla: sappiamo che le detesti perché sei un tipo cerebrale e vorresti sempre metterti in gioco, pensare, riflettere, ma un po’ di sano ozio farebbe bene anche al fisico.

