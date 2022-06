Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 giugno 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 21 giugno 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per la Bilancia

Bilancia: Ogni tanto tornano le tensioni e non c’è serenità. Cosa sta accadendo dentro di te? Forse sei in pieno marasma, forse hai dovuto affrontare un problema personale, fisico e, ogni tanto, ti senti messo fuori gioco. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox oggi bisogna essere pazienti: in amore e sul lavoro le cose stanno cambiando e forse potresti essere tacciato di essere un po’ superficiale. In realtà, con sfumature diverse, i Bilancia stanno tentando di risolvere dei problemi e stanno cercando anche di non mettersi contro il mondo, ma è difficile e quindi, ogni tanto, si cerca di vivere in maniera più leggera. I contrasti non mancheranno.

Scorpione e Sagittario, che martedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Si vive una giornata importante. Settimana in crescita e oggi il Sole inizia un transito molto bello. Venere sarà dalla tua parte a partire dal 18 di un luglio, quindi possiamo parlare di una fine del mese importante e di un luglio intrigante. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox lo Scorpione inevitabilmente cambia umore: basta un piccolo problema per scatenare imbarazzo o nervosismo. Quando sei nervoso, perché le cose non ti vanno bene, sbuffi un po’ troppo e quindi, in questi giorni, è probabile che qualcuno ti dica che non ti sta mai bene nulla. In realtà avresti solo bisogno di un po’ di sicurezza, sia a livello economico sia soprattutto affettivo.

Sagittario: Avere Giove e Marte dalla tua, non è cosa da poco. Quindi, in questo periodo, alcuni Sagittario faranno una grande scelta d’amore o di lavoro. Ti turba il fare un qualcosa che limita il tuo raggio d’azione. Per esempio, chi si sposa o convive è certamente contento, ma sa che certe uscite di sicurezza sono chiuse e che poi bisogna essere bravi e fedeli. Così come nel lavoro: se adesso accetti un progetto, forse avrai le mani legate, perché per un po’ non potrai fare altro. Quindi da un lato si è soddisfatti e dall’altro si rimpiange un po’ di libertà perduta. Se c’è stato un problema nell’ambito del lavoro o della famiglia, oggi se ne può parlare.

