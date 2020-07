Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox torna a farsi sentire su LatteMiele, diamo uno sguardo ai segni al top per oggi 21 luglio 2020. I Gemelli hanno una Venere intrigante che fa capire come le emozioni siano ancora vive. Si deve essere sinceri con sé stessi in primis e poi anche con gli altri. Serve determinazione per raggiungere i risultati. La Vergine vive un momento di grande forza, in grado di andare al di là anche in situazioni che per gli altri potrebbero essere complicate. Si è tra coloro che riusciranno a superare anche le cose più difficili con perseveranza e voglia di fare. Giove e Saturno poi sono favorevoli e questo potrebbe regalare una marcia in più. Il Sagittario vivrà tre giorni molto intensi in cui potrà vedere le cose finalmente girare in maniera positiva. Questa evoluzione porterà a progettare verso il futuro, cercando di raggiungere obiettivi che presto potrebbero permettere un salto di qualità non di poco conto.

Oroscopo amore: gli Ariete che hanno vissuto una crisi potrebbero vivere un agosto molto particolare. Non si deve credere in quanto accade in questo momento, ma si deve verificare con attenzione tutto. Il Toro ha bisogno di fare discorsi sani e giusti per l’amore, evitando di ritrovarsi a rincorrere situazioni poco chiare. Venere nel segno dei Gemelli regala emozioni che sono ancora vive. Si deve tornare ad essere sinceri con il partner. L’amore tornerà ad agosto per il Cancro che in quel momento potrà dare una svolta al suo futuro. La Bilancia è uno dei segni, come Ariete e Capricorno, che in questo momento hanno assolutamente bisogno di mettere in chiaro le cose per quanto riguarda i sentimenti. Serve attenzione nella gestione delle emozioni, con voglia di mettersi a raggiungere risultati verso obiettivi che possono essere importanti.

Oroscopo lavoro: l’Ariete se prima tollerava tutto ora non ci riuscirà più. Sono stati dei mesi molto difficili quelli appena passati anche a livello professionale. Il Cancro se ha un’azienda familiare deve trovare la forza di mettere in chiaro le situazioni. Il Leone si troverà ad affrontare un momento che potrebbe essere carico di tensioni dal punto di vista economico. C’è ora bisogno di stringere la cinghia per arrivare a fine mese, cercando dunque di essere attenti. La Vergine è in un momento positivo e trova la forza di rimboccarsi le maniche per riuscire ad agire in maniera razionale. La Bilancia nella migliore delle ipotesi ha visto un progetto messo da parte e rimandato, ma nella peggiore potrebbe rischiare di vederlo saltare del tutto. Il Sagittario invece ha la forza proprio per iniziare a ragionare verso il futuro già da ora.



