Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 luglio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele. L’Ariete ha una settimana particolare iniziata in maniera scontrosa, martedì poi vi dà nuove esigenze. Le storie d’amore più in crisi vivranno un agosto particolare. Non credete voi vi dovete verificare. Vi ponete dubbi e dovete capire. Tutto quello che poteva essere tollerato ora non lo sarà più, questo perché voi avete vissuto mesi difficili anche per il lavoro.

Il Toro deve fare discorsi giusti e sani per l’amore, sarebbe importante pensare ad amore e lavoro e anche alla casa. Ci sono cambiamenti riguardo dei soldi o l’affitto. Dovete essere cauti.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Cancro

Ecco altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli hanno Venere nel segno e le emozioni sono ancora vive. Ora dovete essere molto sinceri. Se da marzo è nata una nuova relazione magari anche in modo parallelo dovete rendervene conto. Martedì e mercoledì saranno giornate interessanti anche per quanto riguarda i rapporti con gli altri.

Il Cancro è governato dalla Luna, adesso c’è la sensazione di non essere molto protetti. Chi ha un’azienda familiare deve mettere in chiaro tante cose. L’amore torna ad agosto.



