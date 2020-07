Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 luglio 2020: Leone e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri due segni. Il Leone ha un momento di necessità che potrebbero essere anche economiche. Se volete concludere l’anno in modo sereno tirate la cinta. Non spendete troppo e potete abbandonare un ruolo che ha creato solo problemi per sentirvi felici in altri modi. Estate valida.

La Vergine è forte e siete tra i segni in grado di superare le asperità vissute ora di recente. Proprio voi siete tra coloro che riusciranno a superare le cose con un po’ di forza. Riuscirete a rimboccarvi le maniche e ad agire razionalmente. Con Giove e Saturno favorevoli avete una chance in più.

Oroscopo: Bilancia e Scorpione cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Bilancia è uno dei segni che esce più malandato negli ultimi mesi perché ora da marzo sono nate perplessità. Nella migliore delle ipotesi un progetto che voi avevate in mente è saltato, sarà rinviato e nella peggiore non siete tranquilli. Il periodo è complesso. Siete tra i segni, come Ariete e Capricorno, che dovranno mettere in chiaro delle cose in amore. Siete stanchi di ripetere le stesse cose.

Lo Scorpione sta per vivere una situazione di vantaggio e di liberazione. Il prossimo week-end in arrivo è importante. Agosto nasce bene e sarà ancora più forte dal 7 quando Venere torna favorevole. Ogni emozione è importante. Basta solo aggiungere un pizzico di sensualità e anche i cuori solitari potranno aumentare la voglia di fare nuovi incontri. A volte giocate in difesa. Un po’ per pudore e un po’ perché avete paura delle fregature che potreste prendere.

