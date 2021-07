Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2021/ Amore, Salute e Lavoro per Cancro, Scorpione 

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 21 luglio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro posso dire che questo mese è un po’ silenzioso ancora per le relazioni d’amore, ma a fine luglio qualcosa cambia.

Per i Pesci: dovresti parlare solo se strettamente necessario: non perché tu dica stupidaggini, ma perché se parli dici quello che pensi e, in certe occasioni, forse è meglio essere diplomatico. Sarai messo alle strette e, soprattutto se non c’è chiarezza in amore o in famiglia, i prossimi tre giorni sono un po’ sotto pressione. Direi a tutti i cuori solitari di puntare sulla seconda parte di agosto e, tra fine luglio e l’inizio di agosto, ci sarà una revisione. Per lo Scorpione proprio, tu, per capire fino a che punto un rapporto era valido, hai messo alla prova il partner. Questo è un periodo in cui anche i cuori solitari separati potrebbero iniziare a sperare di più nel futuro e poi mi auguro che ci sia anche, da parte di tutti i nati Scorpione che sono soli, un po’ di buona volontà, perché le stelle sennò non funzionano. Diciamo che, quando abbiamo un buon oroscopo, anche noi dobbiamo metterci di buzzo buono, affinché le cose funzionino.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di lavoro e dello stato di forma psicofisico per i Cancro: non cadere nella malinconia, non ora! Poi adesso abbiamo un cielo molto importante che ti invita a cancellare esperienze negative: hai avuto a che fare con persone veramente sleali, negli ultimi due anni, e adesso hai bisogno di libertà, di depurarti, disintossicarti e questo naturalmente ha comportato anche una novità nella tua vita, nel senso che hai iniziato a fare delle cose diverse dal passato e magari ci sono delle persone che non accettano questi tuoi cambiamenti.

Per lo Scorpione: devo dire che dai prossimi giorni puoi guardare al futuro in maniera interessante. Da giovedì Venere inizia un transito morbido di cui hai davvero tanto bisogno, perché io sono convinto che probabilmente sei rimasto un po’ scioccato dagli inizi di luglio, quando alcune situazioni non sono state chiare, quando ci sono stati dei problemi irrisolti. Per i Pesci se l’amore batte un po’ la fiacca o va rivisto, posso dire però che iniziano a esserci un po’ di progetti per quanto riguarda il lavoro, nel senso che ora se ne può discutere, poi dall’autunno si riparte.

