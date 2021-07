Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 luglio 2021/ La giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 21 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, lavoro e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: in queste 48 ore siete un po’ sottotono,: sarà per colpa di questa Luna, sarà per il fatto che i Gemelli non si fermano mai e poi, a livello fisico, a un certo punto bisogna dire stop.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 luglio 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Per la Bilancia quando tu inizi un discorso di principio, siccome sei un segno che ama molto la giustizia, e pensi di avere ragione in una certa situazione, è inevitabile che tu possa diventare anche molto collerico: cerca di mantenere la calma perché questa è una giornata che invita alla cautela.

Per l’Acquario secondo l’Oroscopo Paolo Fox arriva a una temporanea agitazione: le prime tre settimane di questo luglio non sono state così interessanti, ma adesso finalmente, soprattutto da giovedì, inizia una fase migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sull’amore per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: la cosa buona è che la fine di luglio porta anche una maggiore emotività: sarai meno critico nei sentimenti e più disponibile ai nuovi incontri, sempre un po’ rivoluzionari e trasgressivi. Posso dire che le prime tre settimane di luglio, per gli innamorati e anche e soprattutto per i single, o per quelli sposati che vivono un’emozione lontana, sono state un po’ conflittuali. Per la Bilancia posso raccomandare, in questo momento, di non esprimersi in maniera troppo collerica, polemica, perché è probabile che ci sia stata anche una piccola difficoltà. In realtà, quasi tutti i nati Bilancia vorrebbero, scherzavo l’altro giorno, “la pace nel mondo”, però poi non riescono a essere sereni, perché sono circondati da persone veramente particolari. Per i Gemelli: il consiglio che voglio darti è di non mettere troppe tensioni in ballo, soprattutto in amore, perché quest’ultima parte del mese, potrebbe creare qualche piccolo fastidio, per esempio se un amore è lontano o se non si va tanto d’accordo in coppia. A volte anche i piccoli battibecchi, se non affrontati in maniera determinata, possono portare a problemi nel tempo.

Oroscopo Paolo Fox 20-21 luglio 2021/ Luna favorevole ad Ariete e Bilancia

© RIPRODUZIONE RISERVATA