Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 luglio 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 21 luglio 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per l’Ariete, ogni amore che inizi è un’avvincente avventura. Sai che certe emozioni ti coinvolgono e ti coinvolgeranno ancora nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox diciamo che, per vari motivi, il Leone si trova in una sorta di situazione conflittuale, deve accettare una sfida. Regalati momenti sereni in amore: spero che gli inizi di luglio abbiano già portato emozioni forti.



Per il Sagittario vorrei ricordare a tutti i nati sotto questo segno che in questo momento bisogna vedere alcune questioni che riguardano amore e portafogli, in particolare i sentimenti: se non sono chiari, se sono stati un po’ affrettati di recente, chiedono uno stop. Chi ha in mente di sposarsi o convivere, dovrà affrontare qualche piccolo problema inaspettato, un ritardo ecc. però questo è un periodo passeggero. Diciamo che per i nuovi incontri, la seconda metà di agosto, per esempio, sarà migliore.

Oroscopo Paolo Fox 20-21 luglio 2021/ Luna favorevole ad Ariete e Bilancia

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sul lavoro se siete dell’Ariete, credo veramente che, in questi giorni, stiate rivedendo tutte le scelte della vostra vita, ma in maniera piuttosto positiva. Poi le lotte non mancano mai, ricordiamo che sei governato da Marte: sei sempre in battaglia, sei un pioniere e, questo lo ripeto spesso, perché so che un Ariete in perfetta pace non potrà mai stare, ma questo capita anche perché ogni lavoro che fai è una sfida,

Per il Leone la Luna è attiva, sei forte, 48 ore dinamiche. In questo momento nell’ambito del lavoro c’è una sfida da accettare o con te stesso o contro te stesso, perché devi fare un qualcosa di nuovo. Magari hai completato un grande progetto e quindi, se adesso ne hai un altro in mente, non devi essere da meno di prima, oppure vai a sostituire qualcuno e hai paura che si dica “era meglio l’altro”. Per il Sagittario progetti di lavoro: direi accennati, tanti sono in attesa di novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA