Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2021/ Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 21 luglio 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox ricorda come spesso ricordo che i Vergine si mettono insieme a persone estremamente confusionarie ed estremamente illogiche, anche se la Vergine è un segno logico e molto determinato, perché sono attratti dalla confusione, oppure semplicemente vorrebbero vivere quello che non riescono a vivere. Però attenzione a non circondarti di gente che non dà nulla in cambio della tua energia, di quello che tu dai. Capricorno in realtà sei stanco di essere preso in giro e, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, c’è troppa conflittualità: forse fai troppe cose? Perché devi pensare al lavoro, alla famiglia e a tante situazioni diverse. Cerca di rilassarti. Per il Toro: a proposito di accordi, chi ha una situazione economica o contrattuale in bilico potrà arrivare a un compromesso. In questo momento bisogna accontentarsi: io dico sempre che questo 2021 è un anno in cui bisogna rinunciare a qualcosa, a qualche progetto, a qualche programma, a fronte di novità che però arriveranno presto.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Da giovedì Venere entra nel segno e questo è già un primo indizio di forza, per le relazioni, per i sentimenti. Noi sappiamo che i Vergine non sono molto contenti quando le persone indagano nella loro vita privata e soprattutto gli uomini, in amore, sono restii a manifestare sentimenti di passione. Per il Capricorno sei più forte e le prossime giornate viaggeranno con una Luna che ti tocca e abbiamo anche Venere eccellente da giovedì. Il Capricorno, che comunque è un segno sempre molto determinato, ora diventa ancora più forte e molti potrebbero pensare che tu sia diventato, non dico un despota, ma comunque uno che vuole imporsi.

Per il Toro: direi che bisogna dimenticare quelle traversie e quelle difficoltà che sono state dominanti nella prima parte del mese di luglio. Adesso le cose cambiano e da giovedì ancora di più, perché Venere tornerà attiva. Ora non dico che tutte le coppie, anche quelle più esacerbate, torneranno sui propri passi, però se ci sono stati piccoli battibecchi, si potrà trovare un accordo.

