Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il giovedì

Ariete: Siete veramente un turbine in questo momento e avete ritrovato una grande grinta, per la gioia, ma anche afflizione, di chi vi sta intorno. La gioia perché vi vedono contenti e afflizione perché, quando vi mettete una cosa in testa, non vi ferma nessuno. Travolti dagli eventi! Bisogna sempre lottare, ma alla fine è importante anche vincere. Stelle importanti anche nel weekend. L’amore potrebbe essere meno favorito del resto, ma solo se hai a che fare con una persona che magari prende un po’ troppo di petto quello che dici oppure è competitiva con te.

Toro: Ora più che mai, ancor di più nel 2023, diventerete molto pragmatici. “Dentro o fuori, o stai con me o te ne vai” e probabilmente qualche ultimatum potreste averlo già lanciato. Molto utile questo cielo per chiarire ciò che non va in amore e quindi, a questo punto, dipende dalla persona che sta al vostro fianco. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox siete diventati un po’ drastici. Attenzione ad essere un po’ più oculati con i soldi. Nei giudizi, nelle decisioni avete una grinta d primato.

Gemelli: Questo è un periodo molto creativo e se guardiamo la Luna, che arriverà nel vostro segno tra sabato e domenica, siete incoraggiati a rinnovare la fiamma dei sentimenti, a vivere al meglio anche relazioni nuove. Non solo avete voglia di farvi sentire, ma adesso avete capito che è probabile che ci sia una grande novità: vi state rimboccando le maniche per un progetto che, entro due anni, prenderà piede, Molti trentenni o quarantenni avranno grande successo nei prossimi due anni e intanto guardiamo questo weekend positivo per l’amore.

