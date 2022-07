Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: cosa accadrà?

Arrivati a giovedì 21 luglio 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il giovedì del Capricorno

Capricorno: Sono 48 ore di recupero, quelle in arrivo, sei molto impegnato, ma tu ami stare al centro dell’attenzione, anche comandare (si dice che il Capricorno sia il segno dei presidenti). Guardando le giornate da lunedì a mercoledì, se gli impegni sono troppi, cerca di delegare. Lo sappiamo che ti fidi poco, ma rischi di arrivare alla sera troppo stanco. L’amore come va? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox con questa Venere in opposizione è difficile ritagliarsi uno spazio di tranquillità.

Oroscopo Branko settimanale 22-28 luglio 2022/ Ariete, Gemelli, Sagittario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Acquario e Pesci

Acquario: C’è confusione mentale, con questa Luna un po’ nervosa, e potresti essere arrabbiato con una persona con la quale ti sei reso molto disponibile e che ancora non ti ha dato delle risposte. Consiglio per 48 ore di fare le cose con calma. Sempre un po’ di attenzione con i soldi: Mercurio opposto parla di questioni da mettere in chiaro. Magari stai lavorando troppo e guadagni poco.

Oroscopo domani 21 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Pesci: Sempre importante ritrovare un po’ di tranquillità. Trovare un amore, con Venere favorevole, è più facile, anche se bisogna liberare il cuore e la mente da situazioni poco chiare. Venere positiva aiuta anche a capire cosa c’è che non va nelle relazioni che funzionano male. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox venerdì e sabato saranno giornate un po’ più faticose e nervose, quindi se vuoi chiarire qualcosa che non funziona, oggi è molto meglio. Prospettive di lavoro importanti: forse non ti va di tornare a fare cose che hai già fatto tempo fa. Chi ha cambiato non torna sui propri passi, per cui c’è la necessità di portare avanti nuovi progetti. Persone creative più forti, con Marte favorevole.

Oroscopo domani 21 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA