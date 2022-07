Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 luglio 2022/ Cosa attende Cancro, Leone e Vergine

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 21 luglio 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: Il rifugio delle emozioni è talmente importante da diventare fonte primaria di tranquillità. Se guardiamo le questioni di lavoro, siete nervosi e in attesa di qualcosa di più. Alcuni stanno facendo anche qualcosa di soddisfacente, ma vorrebbero fare altro e chi non ha nulla ovviamente è molto provato. Perché diventa importante l’amore? Perché mai come ora avete bisogno di qualcuno che vi dia un po’ di sprint. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox nelle coppie in cui c’è competizione, il rischio è quello di organizzarsi male. Quando i nati Cancro non trovano qualcosa in famiglia, la cercano altrove.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: cosa accadrà?

Cosa attende Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Questa giornata è un po’ agitata, perché abbiamo una Luna strana. Sabato e domenica andrà molto meglio! Si spera che il Leone ritrovi la propria naturale capacità di azione, perché ultimamente ci sono stati mille problemi da risolvere. Questo Sole, che da venerdì 22 farà l’ingresso nel segno, aiuterà molto, insieme a Mercurio che è già con voi. Le questioni di lavoro sono prioritarie: molti hanno già avuto una conferma e adesso difendere il proprio ruolo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox fare delle scelte d’amore sarà più facile e ricordiamo che gli amori che nascono ora si svilupperanno bene ad agosto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 luglio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Vergine: In questi giorni sei molto categorico nelle tue affermazioni e probabilmente sai di poterti muovere in un ambiente in cui sei l’unico a sapere come stanno le cose e l’unico a poter fare cose che contano. Con Venere favorevole, è auspicabile che tu possa superare un momento di disagio che c’è stato alla fine di giugno, quando anche a livello fisico qualche problema è rimasto. Favoriti i nuovi amori con Cancro e Scorpione. Decisioni nette e credo proprio che avrai una riconferma.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko settimanale 22-28 luglio 2022/ Ariete, Gemelli, Sagittario e Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA