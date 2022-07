Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 luglio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 21 luglio 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per la Bilancia

Bilancia: Questo cielo, nato con molte opposizioni planetarie, adesso è più semplice: da venerdì avremo il Sole favorevole e Mercurio è già tornato attivo. È vero che in amore ci sono dei problemi, ma tu puoi buttarti nella mischia del lavoro o magari semplicemente trovare delle soddisfazioni di tipo pratico. Certo che le coppie che erano in crisi da tempo ora sono un po’ più distanti e qui bisognerebbe capire cosa pensa il partner di te. In astrologia si chiama sinastria, quando ci sono comparazioni fra due persone che si vogliono bene. In amore qualche problema dev’essere risolto.

Scorpione e Sagittario, che giovedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: La Luna opposta non è che aiuta certo a risolvere tutto. Un consiglio per i single: rapportatev agli altri in maniera più diretta, sfruttatela questa Venere favorevole, senza fare troppi paragoni con il passato. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox lo Scorpione diventa molto critico e diffidente quando a paura di innamorarsi di nuovo, perché ha paura di soffrire e di essere nuovamente in trappola. L’amore non è mai una trappola, anche quando finisce male, e ci dà la possibilità di vivere emozioni che diversamente non potremmo provare.

Sagittario: C’è una bella energia! Fino a sabato e domenica, in cui ci sarà la Luna opposta e saranno probabilmente delle giornate un po’ più annoiate. Non affrettarti, anche se le cose arrivano col contagocce: ricorda che tu hai e avrai, anche nel 2023, un Giove molto interessante. Adesso, dà una sferzata di energia, i motori si stanno solo scaldando, ma po’ andrà decisamente meglio. Guarda con fiducia a questa Venere che dall’11 agosto ti darà di più e, tanti Sagittario, entro Ferragosto faranno una scelta importante.

