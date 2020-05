Oroscopo Paolo Fox oggi 21 maggio 2020/ Acquario, Cancro, Gemelli e Leone

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 maggio 2020

OROSCOPO ACQUARIO – Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox il segno dell’Acquario: Si fa sentire prepotentemente il desiderio di trasgredire o di cambiare alcune situazioni in maniera radicale. Entro domenica sarà possibile godere di qualcosa di bello sul piano emotivo.

OROSCOPO PAOLO FOX CANCRO – Cancro: Una situazione astrologica piuttosto positiva sembra regalare un forte desiderio di amare, ma per i sentimenti il momento migliore sarà il mese di agosto. Per quanto riguarda il lavoro sarà necessario chiarire alcune questioni contrattuali o burocratiche, ma le proprie reazioni alle difficoltà create da ciò potranno essere affrontate in maniera più leggera di quanto non si accaduto durante lo scorso anno.

OROSCOPO GEMELLI – Gemelli: una fortissima concentrazione di pianeti importanti richiede di essere sfruttata al massimo, inaugurando finalmente alcuni progetti importanti o sbloccando alcune situazioni rimaste in sospeso.

OROSCOPO PAOLO FOX LEONE – Leone: Durante questa giornata sarebbe consigliabile non mettere troppa carne al fuoco e concentrarsi sulle belle emozioni regalate da una Venere molto favorevole. Chi si è trovato ad affrontare alcune delusioni lavorative troverà facilmente consolazione negli affetti. Si raccomanda prudenza per le questioni economiche.



