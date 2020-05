Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 maggio 2020/ Scorpione, Sagittario, Pesci e Toro

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 21 maggio 2020

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele approfondiamo il segno dello Scorpione: L’opposizione della Luna potrebbe portare un po’ di disagi, accentuando un senso di stanchezza ereditato dalla fine dello scorso anno. Presto sarà necessario risolvere del tutto un problema personale, ma le forti motivazioni che spingono in questa direzione permetteranno di affrontare il problema in maniera positiva. Agosto sarà un mese molto importante per definire la propria situazione sentimentale.

OROSCOPO SAGITTARIO – Sagittario: Settimana un po’ sottotono: la riconquista di alcune libertà in seguito alla quarantena sembra rendere evidenti alcune mancanze rimaste nascoste tra le difficoltà generali del periodo che sembra essersi appena concluso. Qualcuno potrebbe accorgersi di non aver ricevuto abbastanza da chi lo circonda.

OROSCOPO PESCI – Pesci: Tra venerdì e domenica bisognerà utilizzare un po’ di prudenza ed evitare discussioni che potrebbero generare fastidi. Sarebbe utile non affaticarsi troppo per non gravare il proprio fisico di uno stress ulteriore oltre a quello dovuto alla situazione particolare appena conclusasi.

OROSCOPO TORO – Toro: L’ingresso di Urano nel segno genera un forte desiderio di serenità, portando qualcuno a modificare alcune situazioni. Questo fine settimana potrebbero esserci alcune discussioni in casa o con il partner per rivedere alcuni aspetti legati alla situazione economica.



