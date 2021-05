Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 maggio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 21 maggio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Cancro sarà importante evitare piccoli conflitti che possono estendersi fino alle giornate del weekend. E’ chiaro che se si sta vivendo una relazione che non funziona nel fine settimana sarà il momento di sparare a zero su tutti quelli che non ci danno retta. Questa di venerdì sarà una giornata utile per mettere a posto qualche conto perché dal punto di vista economico bisognerà rimboccarsi un po’ le maniche.

Per quanto riguarda lo Scorpione? Non è tempo di pensare al passato o ingaggiare inutili battaglie con persone che non hanno più nulla da dire. Ogni minuto perso a rinvangare il passato, a meditare una sorta di vendetta è non solo perso ma anche inutile. C’è un cielo di forza da sfruttare, Giove ha iniziato un transito che inizialmente sta iniziando a proteggere sul lavoro, Venere dal 2 giugno sarà arriva, è tempo di dimenticare il periodo più pesante, vissuto tra il 19 di aprile e l’11 di maggio: molte cose stanno per tornare in attivo.

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: necessario non tornare a riflessioni amare, se una persona si è allontanata per destino, fatalità o volontà non bisogna cercarla. Vivere nei ricordi è una sorta di tutela che soprattutto i nati sotto il segno dei Pesci tendono ad adottare per non vivere un presento o un futuro che spaventano. Ore libere per chi vuole impostare progetti a lunga scadenza ma qualche intralcio c’è, quindi ritardo nell’ottenere delle risposte. Mercurio dissonante parla anche di soldi che bisogna cercare di recuperare, tra gli ex ci saranno diatribe, problematiche che si possono comunque sbrogliare: un mese importante in questo senso sarà quello di luglio.

