Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 21 maggio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: c’è bisogno di portarsi avanti, molti hanno vinto delle sfide ma c’è da dire che se ci sono delle qualità da sfruttare o delle richieste da fare o ci si muove adesso o mai più. Questo fine settimana vedrà Sole, Luna, Mercurio, Venere, Saturno tutti in ottimo aspetto. C’è solo un Giove un pochino dissonante che potrebbe portare qualche dispiacere nel lavoro, ambito in cui non si può ottenere ciò che si desidera ma è una situazione che riguarda soprattutto i nati tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Nulla comunque che non si possa superare.

Ora tocca alla Bilancia: è il momento di mostrarsi, idee e progetti da proporre possono veder arrivare richieste, conferme e proposte. Questo fine settimana può essere più divertente del previsto, quando ci sono buone stelle non bisogna comunque aspettare che le cose cadano dal cielo ma è d’uopo muoversi, quindi via libera a chi vuole fare nuove esperienze e magari risvegliare un sentimento.

Acquario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Tocca all’Acquario: secondo l’Oroscopo Paolo Fox siete in procinto di fare scelte importanti e come tutti i segni di Aria potete avere l’occasione di liberarvi di un peso. Tutti quelli che hanno portato avanti un incarico o un progetto solo per dovere sono arrivati al momento di dire basta, ciò che non conviene fare va definitivamente buttato nel secchio. L’amore invece va recuperato con Venere molto attiva e questo sarà un weekend di sentimenti importanti.

