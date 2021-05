Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 21 maggio 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni per Toro e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox evidenzia per il Toro uno stato di grande forza. Questa energia deve essere spesa immediatamente, tra chi è occupato con i lavori di casa e chi deve occuparsi di un lavoro particolare oppure di un trasferimento. I muscoli saranno impegnati e naturalmente tutto questo crea qualche momento di disagio. C’è una Luna attiva, i sentimenti hanno bisogno di una marcia in più e dal 2 di giugno Venere tornerà attiva nel segno, quindi tutte le relazioni avranno una spinta.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Per la Vergine, Luna nel segno e questo porta determinazione e forza, sono giornate che funzionano a livello di contratti e accordi anche se c’è stato qualche rallentamento in questo ambito, con Giove in lieve opposizione. E’ un periodo comunque da sfruttare, tutta la seconda parte del 2021 per mettere nero su bianco ciò che interessa di più, anche se a livello economico ci sarà da rivedere qualcosa. Per recuperare l’amore bisogna ricordare che bisogna fare attenzione se, come sta capitando a molti, ci si ritrova lontani dalle idee del partner.

Paolo Fox, Oroscopo oggi 20 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il segno del Capricorno. Tempo di dare spazio a qualche novità ma se c’è una cosa di cui parlare, che potrebbe agitare le acque in casa, il momento per parlarne è oggi senza aspettare il weekend, perché sabato e domenica saranno delle giornate un po’ sottotono. Meglio mettersi tranquilli già dal tardo pomeriggio di venerdì senza trascinare alcuna questione a sabato.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA