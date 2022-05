Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 maggio 2022/ Cosa attende Sagittario, Scorpione, Bilancia

La domenica si avvicina, ma è tempo di soffermarsi sulle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox sulla giornata di oggi, sabato 21 maggio 2022. L’astrologo le ha fornite anche per Sagittario, Scorpione, Bilancia nel quotidiano appuntamento su Radio Latte Miele. Quindi, non ci resta che scoprire le sue indicazioni…

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Sagittario

Sagittario: Nonostante questo sia un periodo importante che ti porta verso un nuovo futuro, questa giornata lascia un po’ a desiderare. Attenzione alle spese e a piccoli contrasti che possono nascere in famiglia. Comunque, Giove dal 10 di questo mese ha iniziato un transito importante: c’è chi ha già vissuto o vivrà delle emozioni ed è difficile passare inosservati. Anche chi era rimasto bloccato, ripartirà. Nuove iniziative, ma solo oggi vi trovo un po’ stanchi, ma domani ci sarà già il recupero: non fare le ore piccole e non strafare.

Scorpione e Bilancia, che domenica sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Questa Luna in buon aspetto primeggia oggi e domani: abbiamo un oroscopo Paolo Fox di forza che riguarda le persona che si vogliono innamorare. Ogni tanto ti devi arrabbiare in famiglia, con alcune persone che ti capiscono, ma devo dire che tutto sommato non è strano: lo Scorpione, essendo governato da Marte, un po’ le sfide le cerca. In amore ora dovresti trovare un po’ di serenità.

Bilancia: Questa è una fase di revisione: non parlo mai di negatività perché non esiste, però ci sono dei periodi in cui bisogna fermarsi, capire ciò che si sta facendo e, se per caso è stato commesso un errore per la fretta o la troppa voglia di emergere, forse è il caso di fare un passo indietro. Dico sempre alla Bilancia che non è fatta per gli attacchi, ma è fatta per la moderazione e l’equilibrio e chi, per vari motivi, si fosse un po’ sbilanciato dovrebbe tornare sui propri passi, anche se capisco che ti sei ritrovato messo in mezzo. Chi ha avuto un problema fisico o un problema di lavoro non è che se l’è cercata, però tutto questo sta cambiando la tua vita e ancora oggi devi fare delle riflessioni profonde.

