Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 maggio 2022/ Gemelli, Toro, Ariete: cosa c’è da sapere

Che giornata sarà per Gemelli, Toro, Ariete quella di oggi, sabato 21 maggio 2022? Possiamo scoprirlo come ogni giorno grazie all’oroscopo Paolo Fox, con le previsioni fornite in onda su Radio LatteMiele. Amore, lavoro e salute… ecco cosa aspettarsi nella giornata odierna.

Oroscopo Paolo Fox: il sabato dei Gemelli

Gemelli: È arrivato il momento della riscossa: la creatività è un punto a favore e in questo momento se avete delle scelte da fare o delle cose da programmare, non tiratevi indietro. Ve lo dico anche in vista della prossima settimana, perché inizia una fase di recupero, anche per i sentimenti, visto che Giove e Venere sono molto favorevoli.

Previsioni su Toro e Ariete dell’oroscopo Paolo Fox

Toro: In questi giorni forse è meglio non isolarti e pensare in maniera troppo ossessiva alle questioni di lavoro e di soldi, perché soprattutto se hai un’attività in proprio, devi rimettere a posto alcune cose. Ultimamente in amore ti è sembrato di avere a che fare con una persona poco matura o comunque che ha bisogno di te. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox i Toro, quando si innamorano, sono molto protettivi, però io spero che questa tua grande passione sia ricambiata a dovere. Oggi potresti sentirti un po’ giù di corda.

Ariete: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox oggi sei un po’ affaticato: nulla di grave, perché Giove e Venere sono sempre in buon aspetto, ma questa Luna presenta uno scoglio da superare. Ultimamente hai perso i freni inibitori e dici sempre quello che pensi: sei sempre stato molto chiaro e onesto, però questa sincerità potrebbe averti messo in situazioni anche imbarazzanti. Attenzione quindi se ti scontri con qualcuno e adesso potrebbe capitarti molto spesso.

