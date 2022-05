Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 maggio 2022/ Tutto su Pesci, Acquario, Capricorno

Arriva il weekend, comincia una nuova giornata ed è arrivato il momento di scoprire le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per Pesci, Acquario, Capricorno. Cosa ci riserverà la giornata di oggi, sabato 21 maggio 2o22? L’astrologo, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele, ci spiega cosa dobbiamo aspettarci…

L’Oroscopo Paolo Fox svela il sabato dei Pesci

Pesci: È una situazione astrologica che ti vede sempre protagonista in vista dell’autunno e molti nati Pesci penso che si stiano già facendo due conti su cosa devono o dovranno fare nel corso dei prossimi mesi. Ora ciò che devi fare è lasciarti andare a un’emozione positiva, in amore, ma c’è questa emozione? Nelle storie di lunga data, c’è qualche piccolo dubbio e comunque i nati Pesci che quest’anno vogliono sposarsi o convivere, magari ora vivono qualche tentennamento solo perché è più difficile organizzare le cose o c’è un ritardo. Cerca d essere sempre molto positivo!

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Acquario e Capricorno

Acquario: Periodo importante e interessante: anche se in questi giorni hai avuto un problema fisico, riparti dopo poco. Potrebbero esserci dei momenti di stanchezza perché ti spendi tanto per gli altri e un po’ meno per te stesso. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox dovresti fare qualcosa che ti piace, come rispolverare un hobby oppure semplicemente fare cose divertenti con persone che ti vogliono bene: mai come in questo periodo è importante ritrovare tempo libero per sé stessi. Venere parla di amore! Ci sono gli Acquario che non vogliono cercare e potrebbero ripescare nelle storie del passato. C’è da dire che spesso l’Acquario non dimentica le storie e, dato che questo segno imposta le sue storie sopratutto sull’aspetto amicale e mentale, è impossibile che, anche anche a distanza di anni, non si ricordi di una passione.

Capricorno: Una giornata a metà: tra la soddisfazione e quella strana insoddisfazione che, da qualche tempo, prende piede nella tua vita. Probabilmente devi mettere a posto tante di cose dal punto di vista lavorativo oppure sei in sospeso, perché ancora non hai ricevuto una riconferma e questo ti dà anche da pensare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il Capricorno crede solo a ciò che vede e quindi è difficile tranquillizzare il Capricorno dicendo: “Non ti preoccupare, ti daremo buone notizie, ripassa più tardi”, perché il Capricorno vuole tutto, subito e in modo assolutamente chiaro. Se quindi ci sono persone non chiare con te, è normale che tu ti senta stanco.











