Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 maggio 2022/ Vergine, Leone, Cancro: il sabato

Anche oggi, sabato 21 maggio 2022, l’Oroscopo Paolo Fox torna protagonista con le sue previsioni. Soffermiamoci su quelle che riguardano Vergine, Leone, Cancro. Cosa devono aspettarsi nella giornata odierna? Lo ha spiegato nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio LatteMiele…

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Vergine

Vergine: Bello questo cielo, anche per goderti un po’ di successo. Ricorda però che, soprattutto se ultimamente ti sei dato tanto da fare hai avuto tante emozioni e hai affrontato tante responsabilità, ritagliarsi un angolo di serenità è d’obbligo. Non dico dormire di più, ma almeno rilassarsi, perché tu tendi a filtrare tutte le emozioni attraverso la mente ed è proprio a livello mentale sei un po’ stanco. Eccellente comunque questa giornata e, con la Luna in buon aspetto, puoi fare delle scelte importanti.

Cosa attende Leone e Cancro secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Ci sono delle cose da fare: falle! In questo momento, se hai la capacità di metterti in gioco, puoi vincere! Inoltre, tutti coloro che hanno un’attività che comporta contatti e consensi sono decisamente molto più stabili ed ecco perché ritengo che i Leone avranno molto. Conosco pochi Leone che giocano in difesa e più spesso è l’attacco che interessa questo segno zodiacale. Naturalmente ogni scelta va ponderata con saggezza. Emozioni e fascino.

Cancro: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox ci sono delle giornate per cui i pensieri sono troppi, poi ognuno ha la propria vita: forse per gli adolescenti questo è un momento delle cotte passionali che però fanno un po’ male, mentre per una persona matura bisogna stare attenti anche alla forma e mettere a posto qualcosa che non va. Qualche giorno fa suggerivo un controllo generale della tua vita. Tra oggi e domani, non mettere troppi paletti e cerca di essere più tranquillo.

