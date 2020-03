Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2020/ Ariete, Capricorno, Toro e Sagittario

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 21 marzo 2020: Ariete e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele, diamo uno sguardo a quanto detto per Ariete e Capricorno. L’Ariete in questi giorni deve trovare tranquillità persa tra lunedì e mercoledì. Resta un periodo difficile per tutti sicuramente, Marte è il pianeta che governa questo segno, ora per voi è normale essere arrabbiati. Tante volte si è parlato di precarietà, anche per il lavoro possono esserci delle situazioni precarie. Però continua ad esserci la presenza di un Saturno dissonante che tra qualche giorno torna attivo. Con Saturno attivo da fine mese si possono ottenere piccole conquiste. Aprile in amore è un mese di maggiori certezze e verifiche. Il Capricorno è pensieroso in questi giorni questo è normale. Si ha una marcia in più e grazie all’isolamento riuscite a fare grandi cose per il futuro. Non riuscite a isolarvi bene dalle tensioni che vivete. Ora dovete chiedere serenità a chi vi sta attorno.

Oroscopo per Toro e Sagittario, che giornata sarà?

Ora voltiamo pagina sempre analizzando l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 21 marzo 2020, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il Toro ha sempre bisogno di incentivi per andare avanti, ora che mancano tutte le certezze e si vive una crisi pensate di gettare la spugna ma non si deve farlo. Quello che ora sembra insormontabile da maggio sarà superato o da maggio, in ogni caso, è possibile programmare in vista dell’estate le scelte che riguardano l’amore o il lavoro. Il Sagittario non è sfumata un’occasione, il periodo porta tantissimi disturbi in amore o tensioni da affrontare con grande calma. Dal prossimo mese transito polemico di Venere. Se state più a contatto con la persona di sempre, perché magari per forza di cose dobbiamo rimanere per forza acasa, attenzione se il rapporto non è idilliaco.



