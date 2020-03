Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 marzo 2020/ Leone top, Ariete e Toro in amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox ci regala ulteriori spunti anche per questo sabato 21 marzo 2020. Il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere quelli che possono essere considerati i segni al top. Il Leone è sicuramente il segno messo meglio, perché nonostante questo periodo pieno di complicazioni sembra pronto a recuperare tranquillità. Venere sta per diventare favorevole e in poco tempo potrebbe diventare un punto di forza non indifferente con dei possibili risvolti positivi in amore. La Bilancia è in attesa di un transito interessante di Saturno, annunciato ormai da diverso tempo. Questo potrebbe permettere di fare un po’ di pulizia e dunque di lanciarsi verso opportunità davvero molto interessanti. C’è grande curiosità poi di capire se si riuscirà a cogliere le occasioni che il periodo offrirà, seppur minime potrebbero essere buone in vista del futuro.

LAVORO – Diamo uno sguardo al lavoro sempre dando un occhio all’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete attraversa un periodo di grande precarietà che potrebbe portare a prendere delle decisioni. Saturno dissonante permette però di capire cosa è giusto fare e cosa no proprio in questo tortuoso periodo. Il Toro in vista dell’estate dovrà prendere delle scelte molto importanti in campo professionale. Ora è un periodo di pausa inatteso per tutti, ma c’è la possibilità che ragionando con attenzione si possa arrivare a dei risultati perché il tempo permette di programmare tutto con attenzione. Il Cancro porta avanti delle tensioni fin dall’inizio di quest’anno, il rischio è che possano pesare e non poco nel campo del lavoro soprattutto se c’è in piedi un progetto interessante sul quale si lavora da tempo. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore serenità evitando di pensare sempre al domani. L’Acquario deve tirare la cinta in questo periodo in attesa di momenti migliori e con la possibilità di una svolta non troppo lontana.

AMORE – Ecco infine il campo dell’amore sempre facendo riferimento all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Aprile per l’Ariete sarà un giorno molto interessante per quanto riguarda il campo dei sentimenti. Ci saranno maggiori certezze rispetto ad oggi e anche delle verifiche porteranno a capire cosa sarà giusto fare e cosa no. Venere sta per diventare favorevole per il Leone, ma attenzione perché nonostante le buone possibilità in amore c’è il rischio che la tensione di questo periodo possa comunque rovinare tutto. I Gemelli nei prossimi sei mesi potranno vivere dei sentimenti in maniera diversa. Alcune tensioni di troppo nella vita possono portare a selezionare alcuni momento e a trovare la forza per gestire tutto con maggiore attenzione. I Pesci sono alla ricerca di un amore che possa regalare la tenerezza e l’affetto di cui si ha bisogno.



