Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2020/ Scorpione, Bilancia, Pesci e Leone

Oroscopo: le previsioni di oggi 21 marzo per Scorpione e Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da molto vicino quelli che sono i segni di Scorpione e Bilancia per la giornata di oggi 21 marzo 2020. Lo Scorpione si trova ad un bivio e già dalla fine dell’anno scorso ci sono state polemiche e tensioni personali. Non sapete quali strade percorrere. Non ci si deve sentire in difficoltà, ma sono tante le persone che in questi giorni sono in balia dei venti. Dovete stare attenti. Ci sono due piani di azione, uno governato da Marte con la forza e uno dell’emotività che vi crea spesso disturbi. Alcune cose che sono state vissute di recente anche nel lavoro non sono state digerite. La Bilancia è indecisa da inizio settimana e da fine marzo Saturno sta iniziando un transito importante, ci sarà presto un’apertura. Presto sarà possibile per voi recuperare un sentimento o un atteggiamento positivo verso gli altri. Dubbi restano specie nelle scelte d’amore. Si trascina qualche dubbio. C’è qualcosa di momentaneo e presto ci sarà una crescita.

Paolo Fox, oroscopo per Pesci e Leone

Grazie a quanto raccontato a LatteMiele nell’oroscopo di Paolo Fox andiamo a dare uno sguardo ai segni di Pesci e Leone. I Pesci hanno bisogno di tenerezza, se non c’è la chiedete entro fine marzo. Tutto quello che non si riesce a risolvere a fine mese ad aprile rischia. Non scartate a priori segnali di amicizia, cercate di volare alto con la fantasia. I Pesci sono amanti di tutto ciò che porta lontano. Il Leone nonostante il periodo particolare dovrebbe recuperare tranquillità. Nelle relazioni sociali il fatto che Venere stia per diventare favorevole è per voi un punto di forza. Attenti a non buttare tutto all’aria perché la tensione è alta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA