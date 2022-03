Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 marzo 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: previsioni…

L’oroscopo Paolo Fox catalizza l’attenzione degli appassionati di astrologia anche oggi, lunedì 21 marzo 2022, con le sue previsioni. In questo spazio ci soffermeremo sui segni d’Acqua, usufruendo delle indicazioni fornite dallo stesso astrologo in occasione del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Cosa prevedono le stelle per i nati Cancro, Scorpione e Pesci per la giornata odierna? Non vi resta che scoprirlo subito.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Scorpione?

Cominciamo subito con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Cancro. Se siete innamorati dovete assolutamente trovare la voglia di vivere con serenità. Questo lunedì è caratterizzato dalla luna attiva dando il via ad un periodo nettamente positivo che arriverà fino ad aprile. Accettate le proposte per questo periodo evitando di sfociare nel mese di maggio dove potrebbe esserci qualche rallentamento.

Quali sono le previsioni per il segno dello Scorpione? Questa settimana potrebbe rivelarsi troppo lenta e faticosa. Anche i sogni possono disturbare ma la comunicazione è il vero problema. Mettete in chiaro tutto ciò che vi gira per la testa soprattutto con il partner. Venere sta per diventare attiva ma in questi giorni attenzione alla sua posizione ambigua. Non date spazio a persone che non meritano.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

A completare l’oroscopo Paolo Fox relativo ai segni d’Acqua ci pensano i Pesci. “Andare avanti continua ad essere l’unico vostro obbiettivo, il periodo è di grande forza sia per chi sta progettando il futuro sia per chi deve superare il passato. Siate maggiormente consapevoli dei vostri mezzi e sfruttate Venere nel segno in arrivo per il mese di aprile. Anche i separati ritroveranno finalmente l’amore”.

