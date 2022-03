Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: amore e salute…

Con l’oroscopo Paolo Fox apriamo una nuova settimana e soddisfiamo la curiosità di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus analizzeremo le previsioni per i segni di Aria e quindi scopriremo quali sono le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele nel corso del suo consueto appuntamento. Non vede l’ora di sapere cosa prevedono gli astri per i segni Gemelli, Bilancia e Acquario per la giornata di oggi, lunedì 21 marzo 2022? State per trovare le vostre risposte…

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox riguardo il segno dei Gemelli rivela che siete in un momento ricco di dilemmi e il dialogo professionale è in difficoltà. Attenzione ad alcuni rallentamenti riguardo progetti caratterizzati da collaborazioni. Negli affari gli amici sono in realtà soci, siate cauti e tenete d’occhio chi vi circonda sul posto di lavoro.

Proseguiamo con la Bilancia e le previsioni per la giornata odierna. Non è il momento per dedicarsi alle polemiche, risolvere i conflitti con calma entro aprile è fondamentale. Siate più disponibili sia sul posto di lavoro che con il partner. In questo periodo ci sono comunque nuovi stimoli da prendere in considerazione.

Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Con l’Acquario concludiamo l’appuntamento di oggi dell’oroscopo Paolo Fox per i segni d’Aria. Il cielo è dalla vostra e i risultati arrivano carichi di soddisfazioni. Cercate di non agitarvi troppo alla ricerca di nuovi obbiettivi, siate cauti perché siete particolarmente osservati in questo momento. Con la giusta calma otterrete tutto ciò che desiderate. In amore la situazione potrebbe farsi intrigante, un amore imprevisto potrebbe palesarsi.

