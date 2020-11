Oroscopo Paolo Fox oggi 21 Novembre 2020/ Ariete, Leone, Pesci e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Analizziamo l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di sabato 21 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’intenro della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: Gli impegni necessari a recuperare le situazioni che in questi mesi si sono trovate a vivere un momento di stallo sono molti e per riuscire ad ottenere nuovamente tutto ciò che è stato messo in discussione da questi mesi bisognerò aspettare primavera, ma già in queste giornate è possibile apprezzare una grande voglia di rimettersi in gioco. Toro: La situazione astrologica di questo fine settimana potrebbe diventare difficile da gestire, specialmente per quanti si trovano a vivere delle difficoltà riguardanti la propria vita di coppia. In queste ore ci si potrebbe lasciar trascinare dai dubbi cedendo al malumore, ma sarebbe meglio riuscire ad allontanare le emozioni negative concentrandosi nel programmare una domenica che si prospetta migliore.

Gemelli: Le difficoltà vissute nel corso degli ultimi mesi potrebbero aver tolto un po’ di energia, ma ora più che mai è necessario riuscire a recuperare forza e curiosità e questa giornata sembra aiutare. Oggi sarà possibile dirimere alcune questioni rimaste in sospeso. Cancro: Sembra essere iniziata una fase di cambiamento che a Dicembre assumerà tratti più concreti e che permetterà di mostrarsi senza maschere al mondo circostante. Queste sono le ultime settimane afflitte da un Saturno opposto: presto sarà possibile rinascere.

Oroscopo di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: Chi si è trovato a doversi confrontare con delle persone scorrette potrebbe ora vivere una fase di profondo turbamento che, durante questa giornata, potrebbe dar vita a qualche disagio in più. Vergine: secondo l’oroscopo Paolo Fox il 2021 aiuterà a consolidare tutti quei progetti che si è deciso di di intraprendere durante gli ultimi mesi, per questo ora risulta importante riuscire a inaugurare tutte le iniziative a cui si è più affezionati. L’influsso positivo di Venere potrebbe offrire a queste ore qualche possibilità in più per concretizzare alcune relazioni, specialmente con Toro, Capricorno e Scorpione.

Bilancia: I grandi cambiamenti che hanno avuto luogo nel corso degli ultimi mesi potrebbero aver creato un po’ di confusione, rendendo necessario ristabilire alcuni nuovi punti di riferimento, ma da metà Dicembre si potrà contare su un decisivo recupero. La giornata di oggi offre una buona situazione astrologica, ma bisognerebbe puntare di più sui sentimenti. Scorpione: Durante la giornata di oggi si potrebbe avvertire particolarmente un senso di stanchezza e nervosismo dovuto ad alcune questioni familiari, ma già nella giornata di domenica sarà possibile recuperare, soprattutto sul piano emotivo.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Analizzando l’oroscopo Paolo Fox presto sarà finalmente possibile recuperare a quel periodo di fermo che si potrebbe essere verificato durante la prima parte di quest’anno, ma per ora si potrebbe risentire di un po’ di monotonia, specialmente nella vita di coppia. Capricorno: Le ultime tre settimane potrebbero aver portato qualche piccolo fastidio fisico, ma questo fine settimana sembra garanti re un certo recupero. Le sofferenze di questi mesi sembrano aver generato importanti cambiamenti che aiuteranno ad ottenere qualcosa in più.

Acquario: La situazione astrologica di queste giornate aiuta a recuperare entusiasmo e creatività, invitando a mettere da parte le compagnie che potrebbero ostacolare questo importante processo di innovazione. Pesci: Le giornate di questo fine settimana potrebbero aiutare ad assumere un atteggiamento meno rigido nei confronti di tutte quelle problematiche di coppia che potrebbero essersi verificate durante gli ultimi tempi, favorendo le riconciliazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA